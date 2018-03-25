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«Автоэлектрика» –
Сертифицированный центр
установки дополнительного
оборудования

«Автоэлектрика»

Вт-Сб – с 10:00 до 19:00;
Вс, Пн – выходной

Москва,
Алтуфьевское шоссе, дом 31, стр. 1

mail@avtodop-svao.ru

+7(999)595-75-00 +7(495)532-76-65
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Вт-Сб – с 10:00 до 19:00;
Вс, Пн – выходной

Москва,
Алтуфьевское шоссе, дом 31, стр. 1

+7(999)595-75-00 +7(495)532-76-65

Установка сигнализаций с автозапуском двигателя

Сертифицированный центр «Автоэлектрика» предоставляет профессиональные
услуги по установке охранно-телематических систем StarLine и Pandora,
механических средств защиты от угона, а также другого дополнительного
оборудования на автомобили.

Каталог услуг
Установка
автосигнализаций
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Установка
автозвука
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Дополнительное
оборудование
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Механические
средства защиты
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Установка дополнительного оборудования на автомобилиСертифицированный центр

О нас

Работая с 2009 года в автомобильной отрасли, сумели понять пожелания целевой аудитории. Подобран квалифицированный штат опытных сотрудников. У нас  работают исключительно компетентные, целеустремленные, внимательные к деталям специалисты. Основная специализация компании – установка автосигнализаций, монтаж механических средств защиты от угона, а также других электронных устройств для автомобилей, которые на практике доказали свою эффективность.

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Установка защиты

Улучшаем комфорт

Диагностируем

Сертифицированный центр установки автосигнализаций StarLine.

Для защиты от угона и комфорта пользования

Виды наших услуг

Защита от угона: Устанавливаем современные противоугонные системы Старлайн (Starline), Пандора (Pandora), Автор (Author), механические средства защиты PROSECURITY, Гарант(Garant) и Фортус (Fortus).

Улучшение комфорта эксплуатации: Производим установку систем дистанционного и автоматического запуска двигателя, парковочных систем(парктроник), шумоизоляции салона, тонировки стекол и др.

 

НАШИ ТОВАРЫ
Автосигнализации
Установка автосигнализации StarLine A63 Автосигнализация StarLine A63 v2
Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с несканируемым диалоговым кодом управления, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 2000м, ударопрочным ЖК брелком, 3D датчиком удара.
14 700 руб.

C установкой

Автосигнализация StarLine E66 v2 BT ECO 4CAN-2LIN Автосигнализация StarLine E66 V2 BT ECO 2CAN+4LIN
Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с несканируемым диалоговым кодом управления, возможностью авторизации по технологии Bluetooth Smart, интегрированным 2CAN+4LIN интерфейсом, ударопрочным брелком управления.
17 900 руб.

C установкой

Установка автосигнализации StarLine A93 v2 Автосигнализация StarLine A93 v2
Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, опциональным 2CAN-2LIN интерфесом, 128-канальным помехозащищенным трансивером, 3D датчиком удара.
18 500 руб.

C установкой

Установка автосигнализации StarLine A63 Автосигнализация StarLine A63 v2 2CAN-2LIN
Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным 2CAN-2LIN интерфейсом, 128-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 2000м, ударопрочным ЖК брелком, 3D датчиком удара.
19 800 руб.

C установкой

Установка автосигнализации StarLine S66 v2 BT GSM Автосигнализация StarLine S66 v2 BT GSM
Надежный охранно-телематический комплекс с интегрированными 2CAN+2LIN и GSM модулями, несканируемым диалоговым кодом управления, возможностью авторизации по технологии Bluetooth Smart, управление охраной автомобиля штатным брелком, 3D датчиком удара.
20 200 руб.

C установкой

Автосигнализация DX-6x Lora Автосигнализация Pandora DX 6X Lora
Автосигнализация с несканируемым кодом управления, новым брелоком D-027, уверенной дальностью радиотракта на 868 MHz, лаконичной индикацией данных о состоянии автомобиля и охранной системы на OLED-дисплее.
21 700 руб.

C установкой

Установка автосигнализации StarLine A93 v2 Автосигнализация StarLine A93 v2 2CAN-2LIN
Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным 2CAN-2LIN интерфейсом, 128-канальным помехозащищенным трансивером, 3D датчиком удара.
23 300 руб.

C установкой

Автосигнализация DX-9x Lora Автосигнализация Pandora DX 9X Lora
Автомобильная охранная система с несканируемым кодом управления, автозапуском двигателя, новым брелоком D-027, уверенной дальностью радиотракта на 868 MHz, лаконичной индикацией данных о состоянии автомобиля и охранной системы на OLED-дисплее.
23 600 руб.

C установкой

Установка автосигнализации StarLine E96v2 Автосигнализация StarLine E96 BT v2
Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, возможностью авторизации по технологии Bluetooth Smart, интегрированным 2CAN+4LIN интерфейсом, ударопрочным брелком управления.
23 300 руб.

C установкой

Автосигнализация Pandect_X1800L Автосигнализация Pandect X-1800L
Автомобильная сигнализация с интеллектуальным автоматическим запуском двигателя, опциональным GPS/ГЛОНАСС приёмником, сверхэкономичным энергопотреблением и поддержкой всех самых современных протоколов цифровых шин.
23 800 руб.

C установкой

Установка автосигнализации StarLine S96 v2 2CAN+4LIN 2SIM GSM GPS Автосигнализация StarLine S96 v2 BT 2SIM GSM
Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском с вашего смартфона, несканируемым диалоговым кодом управления, возможностью авторизации по защищенному протоколу через персональную метку, интегрированными 2CAN+4LIN, интерфейсами Bluetooth Smart и GSM.
24 400 руб.

C установкой

Установка автосигнализации StarLine E96 v2 2CAN+4LIN 2SIM GSM+GPS Автосигнализация StarLine E96 BT v2 2SIM GSM+GPS
Надежный автомобильный охранно-телематический комплекс с интеллектуальным автозапуском с вашего смартфона, несканируемым диалоговым кодом управления, возможностью авторизации по технологии Bluetooth Smart, интегрированными 2CAN+4LIN, GSM, GPS интерфейсами, ударопрочным брелком управления.
32 400 руб.

C установкой

Установка StarLine A97 LTE GPS в Отрадном Автосигнализация StarLine AS97 2SIM LTE-GPS
Умный охранно-телематический комплекс с интегрированными 3CAN+4LIN, LTE и GPS+ГЛОНАСС интерфейсами гарантирует надежную защиту от угона благодаря устойчивому к электронному взлому коду управления и возможности авторизации по защищенному протоколу через персональную метку
37 500 руб.

C установкой

Автосигнализация Pandora DX-4GS plus
Pandora DX-4GS plus – надёжное, дальновидное решение на современной, проверенной платформе, с поддержкой 2G/3G/4G (LTE), с интегрированным высокочувствительным GPS/Глонасс-приемником и Bluetooth 4.2.
39 750 руб.

C установкой

Автосигнализация Pandora DXL 4910
Охранно-телеметрическая система
премиум-класса с интеллектуальным автоматическим запуском двигателя, интегрированным высокочувствительным GPS/ГЛОНАСС-приемником, Bluetooth-интерфейсом и интеллектуальной системой резервного питания.
40 000 руб.

C установкой

Автосигнализация Pandora DXL 4710
Автомобильная сигнализация премиум-класса с интеллектуальным автоматическим запуском двигателя, интегрированным высокочувствительным GPS/ГЛОНАСС, сверхэкономичным энергопотреблением и поддержкой всех самых современных протоколов цифровых шин.
48 450 руб.

C установкой

Автосигнализация Pandora UX-4G
Pandora UX-4G – удивительно компактное, современное изделие, собравшее в себе все новые технологии связи (4G, Bluetooth 5.0) для полноценной охранно-сервисной системы и лучший навигационный приемник с встроенной высокочувствительной антенной.
48 600 руб.

C установкой

Иммобилайзеры
Иммобилайзер StarLine i95Eco
Надежный иммобилайзер с диалоговой авторизацией на частоте 2,4 ГГц, беспроводной блокировкой двигателя, управлением электромеханическим замком капота.
12 800 руб.

C установкой

Иммобилайзер IGLA 200
Миниатюрное устройство блокирующее двигатель и другие системы автомобиля по CAN-шине при попытке начать движение без авторизации. Авторизация (снятие с охраны) осуществляется вводом PIN-кода штатными кнопками в салоне автомобиля или сигналом смартфона с установленным мобильным приложением.
21 600 руб.

C установкой

Иммобилайзер IGLA 231
Миниатюрное устройство блокирующее двигатель и другие системы автомобиля по CAN-шине при попытке начать движение без авторизации. Авторизация (снятие с охраны) осуществляется вводом PIN-кода штатными кнопками в салоне автомобиля или сигналом смартфона с установленным мобильным приложением.
23 600 руб.

C установкой

Механические средства защиты
Противоугонный замок капота ProSecurity MODEL
Электро-механические замки PROSECURITY LOCK спроектированы под конкретный автомобиль и используются при создании профессиональных противоугонных комплексов и систем защиты автомобиля.
от 11 300 руб.

C установкой

Механический замок КПП Fortus
Механический  замок КПП Fortus предназначен для блокировки переключения передач. Замок КПП фиксирует подвижные части механизма переключения передач в положении «parking» для АКПП и в положении «задний ход» для МКПП .
от 14 700 руб.

C установкой

Блокиратор рулевого вала Гарант Форт Бесштыревой блокиратор рулевого вала Гарант Форт
Бесштыревой блокиратор рулевого вала Гарант Форт представляет собой удобный и надежный противоугонный замок. Устанавливается на рулевой вал автомобиля и блокирует его стальным ригелем.
от 29 700 руб.

C установкой

Механический замок капота Fortus Универсальный механический замок капота Fortus
Универсальный механический замок капота Fortus спроектирован под конкретный автомобиль и используются при создании профессиональных противоугонных комплексов и систем защиты автомобиля.
от 11 300 руб.

C установкой

Выполненные нами

Наши работы

В нашем центре квалифицированные специалисты подберут необходимое оборудование и произведут профессиональную установку его на автомобиль. Большой опыт работы с различными марками и индивидуальный подход к решения поставленной задачи.

Противоугонный механический замок капота Fortus на Nissan X-TrailT32

Установка автосигнализации Pandect X-1800BT на Nissan Tiida

Защитная решётка в бампер HAVAL F7

Шумоизоляция салона Kia Soul

Защитная сетка радиатора на Nissan X-Trail T31

Механический замок на АКПП Nissan Murano

Почему нам доверяют

Прекрасно понимаем, что доверие автолюбителя можно потерять из-за одной маленькой ошибки, поэтому деятельность сервиса «Автоэлектрика» построена на 100% выкладке для достижения  максимального результата.

Советуем. Каждая ситуация уникальна, поэтому нет заранее подготовленной тактики и действий. Наши специалисты — это мастера с большим опытом и навыками, которые рекомендуют только проверенное оборудование специально под ваши потребности.
Мы технологичны. В установке автосигнализаций и электронного оборудования задействуется профессиональный инструмент, а также сверхточное оборудование.
Аккуратны. Оставляйте авто без страха и риска. Специалисты работают бережно и аккуратно. Никаких повреждений, грязи или мусора в салоне после установки.
Ценовая политика. Независимо от марки автомобиля, стоимость услуги формируется исходя из реальных затрат на установку и закупку оборудования. Доступные цены и приятные скидки помогают сэкономить бюджет на тюнинге авто.
Гарантии. «Автоэлектрика» — это сертифицированный центр установки с официальной деятельностью в Москве. Здесь все права потребителей защищены законом РФ.
  • Преимущество 1
    Профессиональные сотрудники с большим опытом работы
  • Преимущество 2
    Качественное выполнение всех работ и гарантия результата
  • Преимущество 3
    Использование в работе современных технологий и оборудования
  • Преимущество 4
    Доступные цены на товары и услуги.

Убедиться в качестве нашей работы Вам помогут

Отзывы клиентов

Устанавливал сигнализацию в данном сервисе. Порекомендовали, что лучше поставить для моего авто. Все работает, никаких вопросов не возникло, результатом доволен. Советую всем устанавливать только у профессионалов.
Красиков Евгений
Красиков Евгений
Уже много раз обращаюсь в этот сервис. Очень нравится работа мастера Михаила. Объясняет все подробно и понятно. К выполненной работе притензий нет. Советую попасть именно к нему!
Лидия Васильева
Лидия Васильева
Пишу отзыв спустя год после установки здесь сигналки с вебастой.
Привез я значит свой патрол в другой сервис на перетяжку торпедо и шумку пола. При мне разобрали и кричат мне : кто сигналку ставил? Идите гляньте.
Смотрим и видим такую картину - проводка ниссановская уложена хуже раз в сто чем проводка сигналки которую Михаил из сервиса проложил. Словами не описать, установка просто идеальная, заболтались с ребятами и сфоткать забыл даже.
Георгий Тарасов
Георгий Тарасов
Два месяца назад ставил сигнализацию в этом центре на новый автомобиль, помогли определится с выбором и подробно объяснили все функции и возможности сигналки. До этого здесь же ставил сигналку 5 лет назад, за все время каких либо проблем с ней не возникло, поэтому вновь обратился к ним.
Сергей П.
Сергей П.
Устанавливали сигнализацию, из предложенных вариантов выбрал оптимальный, никаких навязанных опций, сам выбираешь степень защищённости своего авто. В процессе эксплуатации проблем не выявлено! Рекомендую данный сервис!
Мы с мужем долго копили на автомобиль и после покупки первым делом обратились в данную фирму для установки противоугонной системы. Менеджер доступно объяснил о функциях защиты и помог определиться с выбором. Мы остановились на иммобилайзер Igla 231, простое управление и надёжная защита.
Снежана В.
Снежана В.
Обслуживанием довольна.
Были проблемы с сигнализацией- начала орать прямо на ходу, под такую » музыку» в сервис и приехала, был ближайшим.
Сигнализацию сразу же отключили, на ремонт ушло не больше часа.
Сейчас езжу без проблем: никаких глюков, по моей просьбе её так же настроили на меньшую чувствительность, а то иногда реагировала на просто проходящих мимо людей.
Недорогая и качественная работа, спасибо!
Инга
Инга
Спасибо за установку охранной сигнализации, доволен более чем! Ребята профессионалы, аккуратно, красиво, качественно, по охранной сигнализации все подробно рассказано и показано, если что то необходимо уточнить, всегда рады помочь, хорошего развития и процветания.
Шеплонов Кирилл
Шеплонов Кирилл
Установил Старлайн. Установкой доволен. Лишнего не предлагают. К установке подходят очень основательно и серьёзно. Советую.
Вячеслав С.
Вячеслав С.
Отличный сервис. ОТЛИЧНЫЙ МАСТЕР МИХАИЛ все делает четко, профессионально, аккуратно, вежливый. Всем советую. Я очень довольна!
Людмила С.
Ставили сигнализацию на мой автомобиль, остался доволен. За нормальные деньги получаешь все, что нужно от сигнализации и даже больше. Молодцы!
Герман Добрянский
Герман Добрянский

Часто Задаваемые Вопросы или просто

F.A.Q.

Какая гарантия на оборудование и работу?

На оборудование StarLine предоставляется гарантия от производителя до пяти лет, Pandora до трех лет. На всё остальное оборудование и работу гарантия один год.

Нужно ли записываться или можно приехать сразу?

Для уточнения свободного времени и записи на определённый день, необходимо связаться с нами удобным для Вас способом в разделе Контакты

Оборудование каких фирм вы устанавливаете?

Мы устанавливаем сертифицированное оборудование известных компаний StarLine(Старлайн), Pandora(Пандора), Author(Автор), Fortus(Фортус), Garant(Гарант), Meritec и ProSecurity.

Сколько времени требуется на установку автосигнализации?

Как правило это зависит от нескольких факторов: марки и модели автомобиля, устанавливаемого оборудования и объема выполняемых работ. Среднее время установки автосигнализации с автозапуском двигателя занимает около 7-8 часов.

А не снимут ли меня с гарантии...?

Наша организация является сертифицированным центром и вправе выполнять подобные работы, на основании сертификата. При установке дополнительного оборудования выдаем необходимые документы позволяющие сохранить гарантию на автомобиль.

Не нашли то что искали? Не проблема, свяжитесь с нами и мы ответим на любые Ваши вопросы!

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Если у Вас остались вопросы или хотите записаться на установку оборудования, Вы можете связаться с нами по телефонам +7(495) 532-76-65  +7(999) 595-75-00 или написать через форму обратной связи на сайте.

Написать нам
+7(999)595-75-00 +7(495)532-76-65
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