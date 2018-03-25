Почему нам доверяют

Прекрасно понимаем, что доверие автолюбителя можно потерять из-за одной маленькой ошибки, поэтому деятельность сервиса «Автоэлектрика» построена на 100% выкладке для достижения максимального результата.



Советуем. Каждая ситуация уникальна, поэтому нет заранее подготовленной тактики и действий. Наши специалисты — это мастера с большим опытом и навыками, которые рекомендуют только проверенное оборудование специально под ваши потребности.

Мы технологичны. В установке автосигнализаций и электронного оборудования задействуется профессиональный инструмент, а также сверхточное оборудование.

Аккуратны. Оставляйте авто без страха и риска. Специалисты работают бережно и аккуратно. Никаких повреждений, грязи или мусора в салоне после установки.

Ценовая политика. Независимо от марки автомобиля, стоимость услуги формируется исходя из реальных затрат на установку и закупку оборудования. Доступные цены и приятные скидки помогают сэкономить бюджет на тюнинге авто.

Гарантии. «Автоэлектрика» — это сертифицированный центр установки с официальной деятельностью в Москве. Здесь все права потребителей защищены законом РФ.

