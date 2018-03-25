C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
премиум-класса с интеллектуальным автоматическим запуском двигателя, интегрированным высокочувствительным GPS/ГЛОНАСС-приемником, Bluetooth-интерфейсом и интеллектуальной системой резервного питания.
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
C установкой
Выполненные нами
Наши работы
Почему нам доверяют
Советуем. Каждая ситуация уникальна, поэтому нет заранее подготовленной тактики и действий. Наши специалисты — это мастера с большим опытом и навыками, которые рекомендуют только проверенное оборудование специально под ваши потребности.
Мы технологичны. В установке автосигнализаций и электронного оборудования задействуется профессиональный инструмент, а также сверхточное оборудование.
Аккуратны. Оставляйте авто без страха и риска. Специалисты работают бережно и аккуратно. Никаких повреждений, грязи или мусора в салоне после установки.
Ценовая политика. Независимо от марки автомобиля, стоимость услуги формируется исходя из реальных затрат на установку и закупку оборудования. Доступные цены и приятные скидки помогают сэкономить бюджет на тюнинге авто.
Гарантии. «Автоэлектрика» — это сертифицированный центр установки с официальной деятельностью в Москве. Здесь все права потребителей защищены законом РФ.
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Профессиональные сотрудники с большим опытом работы
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Качественное выполнение всех работ и гарантия результата
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Использование в работе современных технологий и оборудования
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Доступные цены на товары и услуги.
Убедиться в качестве нашей работы Вам помогут
Отзывы клиентов
Привез я значит свой патрол в другой сервис на перетяжку торпедо и шумку пола. При мне разобрали и кричат мне : кто сигналку ставил? Идите гляньте.
Смотрим и видим такую картину - проводка ниссановская уложена хуже раз в сто чем проводка сигналки которую Михаил из сервиса проложил. Словами не описать, установка просто идеальная, заболтались с ребятами и сфоткать забыл даже.
Были проблемы с сигнализацией- начала орать прямо на ходу, под такую » музыку» в сервис и приехала, был ближайшим.
Сигнализацию сразу же отключили, на ремонт ушло не больше часа.
Сейчас езжу без проблем: никаких глюков, по моей просьбе её так же настроили на меньшую чувствительность, а то иногда реагировала на просто проходящих мимо людей.
Недорогая и качественная работа, спасибо!
Часто Задаваемые Вопросы или просто
F.A.Q.
Какая гарантия на оборудование и работу?
Нужно ли записываться или можно приехать сразу?
Оборудование каких фирм вы устанавливаете?
Сколько времени требуется на установку автосигнализации?
А не снимут ли меня с гарантии...?
Не нашли то что искали? Не проблема, свяжитесь с нами и мы ответим на любые Ваши вопросы!
Если у Вас остались вопросы или хотите записаться на установку оборудования, Вы можете связаться с нами по телефонам +7(495) 532-76-65 +7(999) 595-75-00 или написать через форму обратной связи на сайте.Написать нам